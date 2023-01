Asfaltature e lavori in via delle Colonie a Santa Marinella • Terzo Binario News

“Importanti e numerosi gli interventi che si svolgeranno sul territorio comunale a febbraio.

Il mese è già alle porte e a partire da mercoledì 1, saranno avviati i lavori di asfaltatura sia a Santa Marinella che a Santa Severa” annunciano alla cittadinanza il sindaco Pietro Tidei e il capogruppo di maggioranza Andrea Amanati.

“Con le risorse previste nel bilancio 2023 abbiamo avuto la possibilità di programmare un intervento così importante e necessario per provvedere al ripristino del manto usurato delle strade, al fine di migliorarne la sicurezza e la viabilità.

Sfiorando i 70 mila euro, la ditta appaltatrice inizierà ad operare a Santa Severa su via dei Fenici, via Paolo Borsellino e via Cneo Domizio compreso tutto il tratto tra via Arno e via Veneto. L’intervento sarà poi avviato a Santa Marinella e riguarderà via IV Novembre dal civico 1 fino all’incrocio con via delle Colonie.

Proseguendo su via Marmolada e via della Repubblica, presso Largo Gentilucci. In particolare venerdì 3 febbraio, dopo un attento ed approfondito sopralluogo il Comune di Santa Marinella potrà finalmente firmare per la consegna dei lavori di via delle Colonie, per il definitivo completamento.

Un’opera che sarà eseguita da via delle Vignacce fino a via Milano. Vogliamo continuare a garantire sicurezza ed una costante manutenzione sulle strade, ascoltare i cittadini e dare risposte concrete alle loro esigenze”.

Il Sindaco Avv. Pietro Tidei