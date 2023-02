Regionali, Pascucci: “Sostenere gli sport velici, sono ad impatto zero e comportano un grande indotto economico e turistico” • Terzo Binario News

“Nella nostra Regione abbiamo una straordinaria realtà, quella degli sport velici. Troppo spesso e in maniera ingiustificata considerati sport minori, racchiudono un numero altissimo di appassionati e di atleti. Invece il Lazio, per la sua conformità territoriale è una delle zone che dispone delle condizioni uniche per lo svolgimento di questa disciplina con lunghi tratti costieri e due laghi, quello di Bracciano e quello di Bolsena perfettamente velabili dove è possibile allenarsi sempre. Una condizione eccezionale, una rarità. Per questo, tra i tantissimi spunti e indicazioni ricevuti in queste settimane di incontri nei territori, mi sono fatto promotore di portare all’interno del Consiglio Regionale del Lazio ulteriori attenzioni verso questo sport, che oltre a rappresentare una disciplina a impatto zero porta nei singoli territori un importante indotto economico e turistico”.

A dichiararlo è Alessio Pascucci, candidato al Consiglio Regionale del Lazio nella lista “Verdi e Sinistra” per Alessio D’Amato Presidente.

“Il Lazio può vantare giovani campioni in discipline veliche e negli sport acquatici – aggiunge Pascucci – basti pensare al tre volte Campione Mondiale Optimist o alla campionessa olimpionica di Nacra 17, fino ovviamente a Leonardo Fioravanti, che sulla tavola da surf, partito proprio dalle onde di Campo di Mare a Cerveteri e oggi protagonista assoluto nelle più grandi competizioni a livello mondiale, partecipando anche alle ultime Olimpiadi di Tokyo. È su questi sport, dei quali a Roma e in Provincia sono presenti tantissimi club e circoli, che è fondamentale investire e come istituzioni garantire sostegno e politiche di valorizzazione”.

“Nel 2024 – prosegue Pascucci – la Lombardia ospiterà i Campionati Mondiali Giovanili di Vela, una manifestazione di richiamo che avrebbe potuto tranquillamente anche la nostra Regione, che già in passato ha dimostrato di essere perfettamente pronta ad ospitare sport velici. Mi farò promotore di tutti gli sportivi e gli amanti di questo ambiente”.