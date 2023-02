Regionali a Ladispoli, consegna del tagliandino di aggiornamento della tessera elettorale • Terzo Binario News

Elezioni regionali, consegna tagliandino di aggiornamento della tessera elettorale.

Ll’Ufficio elettorale è aperto in via straordinaria per la consegna del tagliandino di aggiornamento della tessera elettorale nelle vie che hanno subito variazione di sezione.

Gli uffici sono aperti il mercoledì e venerdì dalle ore 15:30 alle 17:30.

Le vie interessate sono:

L.RE MARCO POLO

LARGO DOMIZIANO

PIAZZA DOMITILLA

VICOLO SANGUINARA

VIA ANGELINI

VIA A. DI TORRE FLAVIA

VIA A. VESPUCCI

VIA AMALFI

VIA AUGUSTA

VIA BASSANO

VIA BRACCIANO

VIA CASAL DEI VENTI

VIA C. DI TORRE FLAVIA

VIA CAPUA

VIA CARIDDI

VIA DELLE CASERMETTE

VIA DELLE GARDENIE

VIA DELLE MARGHERITE

VIA DEI CAMPI FIORITI

VIA DEI CICLAMINI

VIA DEI GELSOMINI

VIA DEI TULIPANI

VIA DEL BOIETTO

VIA DEL C. SPORTIVO

VIA DEL LAVATORE

VIA DEL PORTO

VIA DELLE AZALEE

VIA DELLE DALIE

VIA DELLE MIMOSE

VIA DELLE ORCHIDEE

VIA DELLE ORTENSIE

VIA DELLE PRIMULE

VIA DELLE ROSE

VIA FREGENE

VIA KENNEDY

VIA LONDRA

VIA MARSALA

VIA MESSICO

VIA MOLFETTA

VIA ODESCALCHI

VIA OSTIA ANTICA

VIA RAVELLO

VIA R. ELENA

VIA REYJAVIK

VIA SCILLA

VIA SPOLETO

VIA TIRRENIA

VIA FOSCOLO

VIA VILNIUS

VIALE ITALIA

VIALE LUISIANA