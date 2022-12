Regionali, Pascucci presenta la sua candidatura: domani sera evento al Cinema Moderno • Terzo Binario News

Parte dal Cinema Moderno la corsa alle regionali di Alessio Pascucci: è ufficiale la sua candidatura al Consiglio Regionale del Lazio

La notizia era chiaramente nell’aria. Addetti ai lavori ma anche i più “atei” aspettavano solamente l’ufficialità da parte del diretto interessato.

Alessio Pascucci, ex Sindaco di Cerveteri per due mandati consecutivi, attuale Consigliere comunale di Ladispoli e Consigliere della Città Metropolitana di Roma Capitale, sarà candidato al Consiglio Regionale del Lazio alle elezioni di febbraio 2023.

Ad annunciarlo è lui stesso, invitando cittadini e sostenitori ad un evento pubblico che si svolgerà domani, martedì 20 dicembre alle ore 21:00 al Cinema Moderno di Cerveteri, location che neppure un mese fa aveva visto radunarsi oltre 150 persone proprio per iniziare a dibattere con Pascucci del voto oramai imminente.

Riserve sciolte dunque, non rimane altro che attendere l’incontro del Cinema Moderno per conoscere, direttamente da Pascucci quello che sarà il suo percorso in campagna elettorale.

L’attesa è certamente tanta: in terra Etrusca Pascucci ancora è capace di trascinare e coinvolgere un gran numero di persone. L’evento di novembre al cinema lo ha dimostrato. Non rimane altro che attendere la presentazione della sua candidatura.