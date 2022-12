Trampoli e mangiafuoco, domani grande spettacolo al Villaggio di Natale di Cerveteri • Terzo Binario News

Appuntamento alle ore 17:00 in Piazza Aldo Moro

Dopo l’inaugurazione di sabato, entra nel vivo l’attività del Villaggio di Natale che il Comune di Cerveteri ha allestito in Piazza Aldo Moro. Domani, martedì 20 dicembre alle ore 17:00 uno spettacolo straordinario: ad esibirsi “Ametoile” con una meraviglia di giochi con il fuoco ed equilibrismo sui trampoli.

“In questi primi due giorni di apertura il Villaggio di Natale è andato ben oltre ogni più rosea aspettativa – ha detto Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri – la casetta di Babbo Natale, il meraviglioso orso al suo fianco e le tantissime luminarie al suo interno stanno attirando famiglie e bambini nel nostro Centro Storico. Oltre alle attività di animazione, curate da Regia Eventi, da domani prenderà il via il calendario di spettacoli itineranti. Vogliamo iniziare con un appuntamento quasi magico, con uno spettacolo d’arte di strada: i giochi di fuoco della bravissima Ametoile, si inseriranno meravigliosamente in questo contesto natalizio davvero ben riuscito come quello del nostro villaggio. Chiaramente, bambine, bambini e genitori sono invitati a partecipare. Sarà anche occasione per i più piccoli per scattare una foto ricordo con Babbo Natale e lasciare la propria letterina e per i più adulti acquistare i prodotti tipici locali esposti nel villaggio”.

“Nelle prossime ore annunceremo tutti gli altri appuntamenti che animeranno il Villaggio di Piazza Aldo Moro – conclude il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – insieme al Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali, Federica Battafarano, alla Delegata alle politiche di promozione economica Arianna Petrolati, in queste ultime settimane abbiamo svolto un intenso lavoro affinché si potesse offrire alla cittadinanza un prodotto valido e di qualità. Con l’occasione, ci tengo anche a ringraziare la MM Punto Idea, che ha realizzato un villaggio che sta riscuotendo i complimenti davvero di tante persone”.