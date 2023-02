Regionali, esulta il circolo Pyrgi di Fdi • Terzo Binario News

“Nonostante siano passati appena 5 mesi dalle consultazioni nazionali, grazie all’eccellente lavoro del Governo guidato da Giorgia Meloni, come ampiamente prevedibile, Fratelli d’Italia si impone anche in questa tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale del Lazio come il primo partito nella città di Santa Marinella.

La volontà espressa dagli elettori e la fiducia riposta nel presidente Francesco Rocca conferma la chiara ed inequivocabile necessità di cambiare rotta nel governo del territorio e nella gestione delle problematiche che i cittadini del Lazio si ritrovano quotidianamente ad affrontare nei principali settori della sanità, dei trasporti, dei lavori pubblici, dei rifiuti e che sono stati lasciati del tutto irrisolti in 10 anni di gestione Zingaretti.

In considerazione dei collegamenti da sempre vantati da parte dell’attuale amministrazione cittadina con la giunta Zingaretti e con le forze politiche che fiancheggiano il PD, i risultati conseguiti da Fratelli d’Italia nella nostra città sono la conferma dell’apprezzamento della comunità cittadina nell’azione di opposizione condotta e pertanto porgiamo il più sentito ringraziamento ai nostri concittadini nella consapevolezza che tale loro fiducia darà grande forza al progetto che Fratelli d’Italia sta perfezionando anche in vista delle imminenti elezioni comunali”.

Cons. FdI Francesco Settanni,

Coordinatrice Circolo Pirgy FdI Ilaria Fantozzi.