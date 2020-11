Referendum, Santa Marinella Per il Bene Comune chiede un incontro alla Commissione - Terzo Binario News

“Abbiamo invitato la commissione a confrontarsi per decidere insieme nel segno della massima responsabilità i prossimi passi della campagna. Il diritto di esprimere la propria opinione non può e non deve mettere a rischio la salute dei cittadini. Ad oggi nessuna risposta.

Da qualche settimana molti si saranno accorti della mancanza del classico appuntamento con i banchetti per la raccolta sottoscrizioni a favore dei 5 quesiti referendari in difesa dei beni comuni e per tutelare il patrimonio pubblico.

Con una scelta di responsabilità il Comitato dei cittadini per i referendum “Santa Marinella per il Bene Comune”, infatti, ha deciso di consultare la Commissione referendaria, costituita da Segretario Generale, Presidente del Consiglio comunale e Responsabile del Servizio elettorale del comune, inviando a mezzo PEC una richiesta di incontro, per decidere insieme modalità e tempi della campagna referendaria, considerato il momento di drammatica urgenza che stiamo vivendo.

Nonostante la raccolta procedesse nel migliore dei modi e a breve si sarebbe potuto raggiungere l’obiettivo senza problemi, per garantire la sicurezza dei cittadini e tutelare la loro salute, abbiamo ritenuto opportuno evitare quelle occasioni di assembramento, che i banchetti avrebbero potuto creare.

Per questo motivo abbiamo deciso di interloquire con la Commissione referendaria, per pianificare nuove procedure nel rispetto del distanziamento e dei Decreti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dalla Commissione, invece, ad oggi ancora nessun segnale! Nessuno dei tre componenti ha ancora avuto occasione di rispondere. Leggiamo attoniti della recente “sparizione” del Segretario Generale”.

Sollecitiamo, quindi, a questo punto la sostituta a voler prendere in considerazione la nostra richiesta di incontro, per garantire ai cittadini il diritto costituzionale di esprimere la propria opinione e tutelarne allo stesso tempo la salute”.

Comitato dei cittadini per i referendum

“Santa Marinella per il Bene Comune”