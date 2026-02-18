Referendum, incontro pubblico a Civitavecchia • Terzo Binario News

Sabato 21 alle 16:30, presso l’Hotel San Giorgio

Sabato 21 febbraio 2026, alle ore 16:30, presso l’Hotel San Giorgio di Civitavecchia (Viale Giuseppe Garibaldi 34), si terrà un incontro pubblico dal titolo “Riforma della Giustizia – Perché votare Sì è la scelta giusta”, promosso dal Comitato del Sì di Civitavecchia.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di informare cittadini e operatori del diritto sui contenuti e sulle ragioni della riforma della giustizia, offrendo un momento di confronto e approfondimento su un tema centrale per la vita democratica del Paese.

Interverranno:

• On. Alessandro Battilocchio, Presidente della Commissione Periferie

• On. Enrico Costa, Vicepresidente della Commissione Giustizia

• Avv. Antonio Maria Carlevaro, Presidente dell’Associazione Avvocatura Indipendente per la Giustizia

A moderare l’incontro sarà l’Avv. Rosita Gargiulo, Presidente del Comitato del Sì.

L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione importante per comprendere le finalità della riforma, chiarire dubbi e approfondire le possibili ricadute sul sistema giudiziario e sui diritti dei cittadini.