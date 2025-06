Referendum, ad Allumiere seggio chiuso a La Bianca; Landi: "Scelta obbligata" • Terzo Binario News

“In ordine alla questione dello spostamento del seggio dalla frazione La Bianca ad Allumiere che, ci teniamo a sottolinearlo, è stata una scelta obbligata dal momento che non è stato possibile rinvenire all’interno del territorio della frazione un locale che presentasse le caratteristiche minime sanitarie e di sicurezza necessarie a garantire l’accesso e il regolare svolgimento delle operazioni di voto per tutti i cittadini aventi diritto.

Comunichiamo che per cercare di ovviare quanto più possibile a questa situazione, e quindi garantire la massima partecipazione al voto, massima espressione del vivere democratico, che nella mattinata di Domenica dalle ore 8.30 alle 12.00, è stato istituito un servizio di spola in modo da permettere anche a chi ha difficoltà a spostarsi di poter raggiungere il seggio in totale libertà. Ribadiamo che la questione è stata analizzata, studiata, vagliata e ragionata con molta attenzione per cercare di trovare qualsiasi alternativa.

In questa tornata elettorale referendaria non è stato possibile in alcun modo agire diversamente”.

il sindaco di Allumiere Luigi Landi