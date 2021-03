Reddito di Cittadinanza senza diritto: quattro denunce dei Carabinieri a Montalto - Terzo Binario News

I Carabinieri della Stazione di Montalto di Castro unitamente ai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Viterbo hanno svolto delle verifiche per accertare la regolarità dei requisiti di chi percepisce il reddito di cittadinanza.

Al termine delle attività di verifica i Carabinieri della Stazione hanno denunciato quattro cittadini tutti residenti a Montalto di Castro, uno italiano e tre di origini straniere perché tutti hanno dichiarato il falso nella documentazione utilizzata per richiedere il reddito di cittadinanza.

Una donna di origini rumene non ha dichiarato che conviveva con un familiare che è già percettore di reddito da lavoro dipendente ed ha quindi in modo improprio avuto 280 euro di reddito di cittadinanza;

due uomini di origini africane , entrambi, nel richiedere il reddito di cittadinanza hanno omesso di dichiarare nella documentazione prevista, che già percepivano un reddito da lavoro dipendente con regolare contratto a tempo determinato, e per questo hanno ricevuto in modo illecito uno 4.292 euro e l’ altro 1.587;

una donna italiana di Montalto di Castro ha invece percepito in modo illecito ben 11,123 euro di reddito di cittadinanza, e per ottenerli , nella presentazione della certificazione per ricevere i benefici, ha prodotto false attestazioni circa la composizione del suo nucleo familiare.

La cifra complessiva percepita dai 4 soggetti scoperti e denunciati quindi per la violazione della legge prevista per il beneficio del reddito di cittadinanza , ammonta a quasi 18.000 euro , ed i Carabinieri hanno immediatamente avviato la procedura per sospendere l’ erogazione dei benefici.