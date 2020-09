Recovery Plan in Italia, il Futuro Insieme: "Necessaria una correzione del Governo" - Terzo Binario News

Domenica scorsa, come rete di parlamentari della sinistra ed ecologisti, ci siamo riuniti a

porte chiuse con decine di amministratori comunali e regionali e rappresentanti del

mondo della società civile per valutare proposte da avanzare comunemente al Governo in

merito ai fondi del Recovery Plan.

E’ un nuovo passo, dopo l’assemblea online “Il Futuro Insieme” del 24 luglio, per dare continuità al nostro lavoro. Il Governo ha gestito bene la fase più critica della pandemia, ma oggi ha urgente bisogno di trovare uno slancio diverso, priorità chiare e il coraggio di cambiare davvero questo Paese. In tanti hanno detto in questi mesi che l’Italia non può e non vuole ‘tornare come era prima’, ma occorre lavorare bene per trasformarla in un Paese avanzato, in cui si sperimentino politiche ad alto tasso di innovazione tecnologica, sociale, ambientale.

In questo senso, esprimiamo alcune perplessità sull’impostazione del Governo nella

selezione dei progetti da finanziare con il Recovery Fund: perplessità di metodo e

perplessità di merito.

Le prime riguardano la limitata partecipazione delle realtà sociali (dai sindacati alle

associazioni ambientaliste, passando per il mondo del terzo settore), del

Parlamento e delle Istituzioni Locali, alla definizione di una strategia solida e

organica. L’Italia ha bisogno di una vera e propria opera di ‘ricostruzione’: non si può

pensare di operare in assenza di dialogo, o si rischia di mortificare l’occasione di

valorizzare competenze, idee e analisi più innovative di quelle che possono emergere dal

pur lodevole lavoro dei ministeri.

Le perplessità di merito invece si concentrano sul rischio che il nostro Recovery

Plan possa trasformarsi in una collezione di progetti e di piccole azioni di

potenziamento degli strumenti già in campo, indebolendo quelle misure che potrebbero

risolvere i problemi strutturali che, da decenni, pregiudicano il nostro sviluppo.

Le diseguaglianze sociali insopportabili, gli ostacoli alla conversione ecologica

dell’economia, l’arretratezza di una società incapace di valorizzare l’autonomia e il

contributo delle donne sono, per quanto ci riguarda, i tre mali da estirpare

prioritariamente e con più decisione. Non solo perché si tratta di distorsioni che hanno

effetti pesanti sulla qualità della vita di milioni di persone, ma anche perché sono un

ostacolo alla ripresa economica del Paese.

Si tratta quindi di mettere questi obiettivi – accanto a quello della tutela della salute,

ovviamente fondamentale in un momento come questo – al centro di un ripensamento

complessivo del sistema economico e degli strumenti di welfare, e in questa cornice

guardare in maniera innovativa e audace oltre i progetti incompiuti o mai realizzati che

giacciono nei cassetti di tanti uffici italiani.

Si può fare, concentrando gli investimenti sulle reti tecnologiche e sullo sviluppo degli

applicativi che ne consentono un utilizzo al servizio delle persone: dalla telemedicina al

tema delle piattaforme.

Pianificando un robusto intervento sulla mobilità sostenibile, e uno di nuova generazione

sull’edilizia residenziale pubblica, orientato alla bioedilizia, al risparmio energetico e

alla rigenerazione urbana a consumo di suolo zero, finalizzato a mettere Sindaci e

Consigli Comunali in condizione di dare risposte alla drammatica crisi abitativa che segna

molte grandi città.

Progettando un grande piano di politiche industriali, energetiche ed agricole che guidi

la conversione ecologica della nostra produzione attraverso interventi di

decarbonizzazione dei siti produttivi, di produzione di energie rinnovabili ad emissioni zero

e un piano pubblico di gestione della risorsa idrica e del territorio. Piani basati

necessariamente sul lavoro di qualità, tema particolarmente sensibile nelle filiere agricole.

E ancora intervenendo con forza per garantire che il ciclo di istruzione rivolto ai

bambini tra gli 0 e i 6 anni sia accessibile (anche anticipando l’obbligo formativo a 3

anni), attraverso l’offerta pubblica, a tutte le famiglie e in particolare a quelle del Sud che

oggi sono drasticamente penalizzate.

Investendo adeguatamente nel settore dell’educazione, con scuole di prossimità

distribuite sui territori e connesse tra loro, il superamento del precariato e una didattica

innovativa e stimolante. Finanziando la formazione superiore e la ricerca, al fine di

valorizzare il capitale umano, vero volano di sviluppo e di crescita.

Vanno inoltre definiti piani operativi e riforme di supporto che abbiano il coraggio di

aggredire lo scoglio del gender gap e quello dell’arretratezza del sistema del welfare,

con particolare attenzione alla precarietà delle giovani generazioni, al tema della nonautosufficienza e del sostegno ad uno sviluppo più compiuto di forme di ‘silver

economy’.

Partendo da qui possiamo vedere l’orizzonte del futuro che vogliamo, e il Governo che

sosteniamo potrà mantenere salda quella relazione virtuosa con milioni di persone che in

questi mesi ha rappresentato la vera grande risorsa dell’Italia.

Il nostro percorso di discussione continuerà nei prossimi giorni: alla fine

presenteremo al Presidente del Consiglio le nostre proposte, e faremo la nostra parte,

nella discussione parlamentare e nel confronto con il governo, perché questa

impostazione e le proposte conseguenti possano trovare piena cittadinanza.

ANDREA CECCONI – Deputato, Gruppo Misto

LOREDANA DE PETRIS – Senatrice, Liberi e Uguali e Presidente del Gruppo Misto

LORENZO FIORAMONTI – Deputato, Gruppo Misto

NICOLA FRATOIANNI – Deputato, Liberi e Uguali

FRANCESCO LAFORGIA – Senatore, Liberi e Uguali

PAOLO LATTANZIO – Deputato, Gruppo Misto

PAOLA NUGNES – Senatrice, Gruppo Misto

ERASMO PALAZZOTTO – Deputato, Liberi e Uguali

LUCA PASTORINO – Deputato, Liberi e Uguali

SANDRO RUOTOLO – Senatore, Gruppo Misto

MASSIMILIANO SMERIGLIO – Parlamentare Europeo – Alleanza progressista di Socialisti

e Democratici

FRANCESCO AGUS – Consigliere Regionale Sardegna – Gruppo Progressisti

MONICA BARNI – Vicepresidente Regione Toscana

LAURA CADDEO – Consigliere Regionale Sardegna – Gruppo Progressisti

DIEGO LOI – Consigliere Regionale Sardegna – Gruppo Progressisti

MARCO GRIMALDI – Consigliere Regionale Piemonte – Liberi Uguali Verdi

MARIA LAURA ORRÙ – Consigliere Regionale Sardegna – Gruppo Progressisti

GIANNI PASTORINO – Consigliere Regionale Liguria

ANTONIO PIU – Consigliere Regionale Sardegna – Gruppo Progressisti

SERENA SPINELLI – Consigliera Regionale Toscana

MASSIMO ZEDDA – Consigliere Regionale Sardegna – Progressisti di Sardegna

DOMENICO SANTORSOLA – Consigliere Regionale Puglia

GIANFRANCO SATTA – Consigliere Regionale Sardegna – Gruppo Progressisti

MARCO CACCIATORE – Consigliere Regionale Lazio

DAMIANO COLETTA – Sindaco di Latina

ROBERTO COLOMBO – Sindaco di Canegrate

LORENZO FALCHI – Sindaco di Sesto Fiorentino

GREGORIO GALLELLO – Sindaco di Gasperina e Consigliere Provincia Catanzaro

ALESSIO PASCUCCI – Sindaco di Cerveteri

PAOLO PERENZIN – Sindaco di Feltre

SIMONE ZUIN – Sindaco di San Felice del Benaco

AMEDEO CIACCHERI – Presidente VIII Municipio di Roma

NICOLA SCHINGARO – Presidente Municipio San Paolo di Bari

IVO POGGIANI – Presidente del Municipio Napoli 3

GESSICA ALLEGNI – Assessora Comune di Bertinoro

FABRIZIO CROCE – Consigliere comunale Perugia

GIACOMO BARELLI – Consigliere comunale Viterbo

NUNZIO BELCARO – Consigliere comunale Catanzaro

GAETANO CAPUANO – Consigliere comunale Colfelice

EMILY CLANCY – Consigliera comunale Bologna

MARCO DURIAVIG – Consigliere comunale Tavagnacco

FERNANDO FIORAMONTI Consigliere Comunale Anagni

SANDRO FUCITO – Presidente Consiglio Comunale di Napoli

FRANCESCO GIUZIO – Consigliere Comunale di Potenza

ANDREA LICARI – Consigliere Provinciale La Spezia

LUCIA MADDOLI – Consigliera comunale Perugia

FEDERICO MARTELLONI – Consigliere comunale Bologna

PIETRO MEZZI – Consigliere Area Metropolitana di Milano

ANTONELLA PANCALDI – Assessora Comune di Monterotondo

NICOLA PALOMBO – Consigliere comunale Montenero di Bisaccia

SIMONE PETRANGELI – Consigliere comunale Rieti

ANITA PIROVANO – Consigliera comunale Milano

AGNESE SANTARELLI – Consigliera Comunale di Jesi

VALERIO TRAMUTOLI – Consigliere comunale Potenza

JACOPO ZANNINI – Consigliere comunale di Trento

Stanno arrivando in queste ore numerose adesioni di consiglieri comunali, e purtroppo per ragioni

di tempo non riusciremo a pubblicarle tutte. In ogni caso continueremo a raccogliere proposte,

sottoscrizioni, per contattare la rete si può usare questo indirizzo mail: insiemeilfuturo@gmail.com