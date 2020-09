Angelo Pizzigallo candidato sindaco del centrodestra ad Anguillara: “Prosegua la campagna elettorale” - Terzo Binario News

“Cari Concittadini e cari Elettori, mancano pochi giorni al voto e sono felice di aver condiviso con Voi questa campagna elettorale, anche se diversa dalle altre a causa

dell’emergenza COVID-19 che purtroppo ha colpito anche la nostra Città e

ci ha impedito di organizzare eventi o incontri pubblici.

Tuttavia ho sentito ugualmente il Vostro entusiasmo ed il Vostro

sostegno crescere giorno dopo giorno e diventare più forte.

Vi comunichiamo, con rammarico, che non faremo l’abituale chiusura

pubblica della campagna elettorale, perché la salute dei cittadini

rimane per noi di primaria importanza e dobbiamo evitare assembramenti.

Condivido il programma con due liste (Forza Italia – Lega e Fratelli

d’Italia), nelle quali emergono donne e uomini competenti e consapevoli

che la fiducia non si conquista e non si eredita, ma va meritata ogni

giorno, passo dopo passo, lavorando intensamente.

E’ necessario perciò mettere al centro le persone, le famiglie e le

idee, per ritrovare e dare un senso alla nostra Comunità.

Non possiamo permetterci di perdere altro tempo: dobbiamo intervenire

subito, con efficacia ed in maniera efficiente, per il bene della nostra

Città.

Il nostro intento è quello di dare ad Anguillara un governo che sia più

forte, più presente ed attento alle esigenze ed ai problemi della

Comunità, e che sappia ascoltare e poi decidere con coraggio e

determinazione.

Vi chiedo il 20 ed il 21 settembre di barrare Angelo Pizzigallo e una

delle liste a mio sostegno, perché non c’è più tempo da perdere per

costruire il presente e il futuro di Anguillara:

#INSIEMEPOSSIAMO