Recovery Fund, Cna: “Ora piani strutturati con le parti sociali” - Terzo Binario News

Recovery Fund, Cna: “Intesa di portata storica. Ora l’Italia prepari piani strutturati con le parti sociali”

“È un’intesa di portata storica. Sicuramente la più importante decisione economica adottata dall’Europa dopo l’introduzione dell’euro. Ma il Fondo per la ripresa associato al Bilancio comunitario, oltre alla enorme capacità finanziaria, possiede un valore politico ancora più rimarchevole: dimostra che l’unità europea rimane, anzi è, una costruzione solida. E che sui problemi più seri è capace di fare fronte comune per aiutare davvero i cittadini. A Bruxelles l’Italia ha saputo fare la sua parte, perseguire gli interessi nazionali ma in un’ottica continentale e, soprattutto, conservando la propria dignità”.

Così la CNA a proposito dell’accordo sul Recovery Fund firmato al vertice Ue. Un giudizio condiviso appieno dalla CNA di Viterbo e Civitavecchia. “Ora è bene, però, che il nostro Paese si prepari a utilizzare al meglio i fondi messi a disposizione dalla Ue, per non sprecare questa occasione unica – sottolinea l’Associazione – Occorrono piani concreti e strutturati di intervento ai quali le parti sociali, come la CNA, possono e devono dare il loro contributo di idee e di proposte, anche per poter esaltare il ruolo, ancora una volta fondamentale, dell’artigianato e delle piccole imprese italiane”.

“Nel contempo, chiediamo al governo di avviare immediatamente una profonda riforma della burocrazia e della giustizia, per evitare – conclude la CNA – che questi annosi fardelli italiani possano ancora una volta frenare, se non bloccare, le prospettive di crescita oggi di fronte a noi, trasformandole in miraggi”.

Cna – Associazione di Viterbo e Civitavecchia