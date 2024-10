Rapinò un supermercato a Oriolo, 41enne arrestato dai Carabinieri • Terzo Binario News

Un 41enne, già noto alle forze dell’ordine per altre vicende giudiziarie, è stato arrestato in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare dai Carabinieri della Stazione di Oriolo Romano.

I fatti che hanno portato l’uomo in carcere risalgono allo scorso aprile, quando era entrato in un supermercato della cittadina e aveva dapprima iniziato ad aggirarsi tra le corsie, in cerca di qualcosa da rubare.

Dopo alcuni giri si era impossessato di varie confezioni di alimenti, anche piuttosto costosi, per poi raggiungere l’uscita approfittando della confusione data l’ora di massimo affollamento, con la speranza di farla franca.

Gli addetti alla sicurezza, che avevano osservato tutte le loro mosse dai monitor del sistema di videosorveglianza, gli avevano chiesto, prima di allontanarsi, di mostrare i prodotti “acquistati” e aveva fatto vedere loro uno scontrino recante però una data antecedente. Alla richiesta di chiarimenti, per distrarre gli addetti, aveva dapprima alzato la voce e poi strattonato le ragazze addette alle casse, riuscendo ad uscire dal punto vendita.

Una volta fuori si era allontanato con una macchina non prima, però, di aver compito alcune spericolate manovre per creare il panico. I militari, giunti sul posto in una manciata di minuti e verificate le condizioni del personale, avevano subito avviato le ricerche dell’auto e le ulteriori indagini.

Al termine delle attività, l’auto è stata individuata così come l’autore della rapina e la Procura della Repubblica di Viterbo ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare.

I Carabinieri di Oriolo Romano hanno rintracciato il 41enne in provincia di Roma e, quando si sono presentati per arrestarlo e metterlo ai domiciliari è rimasto incredulo, ormai certo di averla fatta franca.