Unindustria e Dogane Civitavecchia insieme per la figura dell'Operatore Economico Autorizzato • Terzo Binario News

L’Ufficio delle Dogane di Civitavecchia, in collaborazione con Unindustria Civitavecchia, ha organizzato l’incontro “AEO: l’operatore economico autorizzato- vantaggi e benefici doganali illustrati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”.

L’appuntamento con gli operatori del settore nasce con lo scopo di mettere a disposizione le competenze professionali dell’Agenzia per promuovere la figura dell’Operatore Economico Autorizzato, cui corrispondono una serie di semplificazioni doganali che possono diventare elementi di forza e di accrescimento della competitività delle imprese sul mercato a livello nazionale ed internazionale.

Unindustria Lazio e la Direzione Territoriale per il Lazio e l’Abruzzo dell’Agenzia sono legate fin dagli anni duemila da un Protocollo d’Intesa generale, rinnovato nel 2023, che rappresenta uno strumento importante per l’offerta di servizi tecnici e di rappresentanza per le imprese di Unindustria Lazio, nonché di formazione e informazione rivolta sia alle aziende associate che al personale dell’Agenzia, costituendo uno strumento importante di collaborazione tra i due enti.

L’incontro ha visto la partecipazione di aziende e operatori del territorio.

La giornata è stata introdotta dai saluti di Rosanna Lanuzza – Direttrice dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il Lazio e l’Abruzzo, Silvia Amato – Dirigente dell’Ufficio delle Dogane di Civitavecchia, Loredana Sasso – Dirigente dell’Ufficio AEO, compliance e grandi imprese della Direzione Dogane, e Fabio Pagliari-Presidente Unindustria Civitavecchia.

Roberta Bardi-Responsabile Sezione AEO e grandi imprese dell’Ufficio AEO, compliance e grandi imprese della Direzione Dogane, ha illustrato i vantaggi dello status di AEO e le prospettive della riforma doganale. A seguire Stefania Franchi-Sezione rappresentanza e qualifiche professionali dell’Ufficio AEO, compliance e grandi imprese della Direzione Dogane, ha approfondito le connessioni fra i requisiti AEO e l’istituto della rappresentanza diretta. La diffusione sul territorio dell’AEO è stata evidenziata da Francesco Mastrantonio-Coordinatore della Sezione Dogane della Direzione Territoriale per il Lazio e l’Abruzzo, mentre i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione sono stati spiegati da Claudio Marzoli-Capo Team AEO dell’Ufficio delle Dogane di Civitavecchia, e da Elisabetta Percuoco-Responsabile Sezione legale e contenzioso dell’Ufficio delle Dogane di Civitavecchia e moderatrice dell’incontro.

In conclusione è stato presentato il case history dell’azienda Iris Mobili srl, certificata AEO.

L’appuntamento ha rappresentato un momento di confronto fra l’Agenzia e gli operatori del settore, volto ad esplorare le possibilità concrete per facilitare lo sviluppo economico nel Lazio