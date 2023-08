Rapinava supermercati: arrestato 22enne, "beccato" dai carabinieri in vacanza al mare • Terzo Binario News

I Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Roma, nei confronti di un 22enne romano, gravemente indiziato del reato di rapina aggravata in concorso, in danno di due supermercati, colpi avvenuti il 24 marzo e il 27 maggio scorsi. In entrambi gli episodi l’uomo è gravemente indiziato di aver fatto irruzione nei supermercati, armato di coltello, facendosi consegnare l’incasso.

Le indagini dei Carabinieri, scattate a seguito delle denunce presentate dai direttori dei punti vendita, grazie alle analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza presenti nelle attività commerciali, hanno permesso di identificare il 22enne.

Grazie ai gravi indizi di colpevolezza raccolti a carico dell’indagato, in ordine alle due rapine, hanno consentito alla Procura della Repubblica di Roma di richiedere e ottenere un’ordinanza di custodia cautelare a firma del Gip del Tribunale di Roma.

Così il giovane è stato rintracciato dai Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo, in Lungomare Ardeatini nel territorio di Ardea, dove era temporaneamente domiciliato per trascorrere le vacanze e lo hanno arrestato, notificandogli il provvedimento cautelare. Il 22enne è stato poi tradotto presso la casa circondariale di Roma Regina Coeli.