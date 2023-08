Nuotatori romani protagonisti ai Mondiali per sordi in Argentina • Terzo Binario News

Nel corso dei Campionati del mondo di nuoto per atleti sordi in corso a Buenos Aires in Argentina la nazionale italiana più forte di tutti i tempi sotto la guida del CT Ivan Sacchi e del direttore tecnico Mauro Antonini é già a quota 12 medaglie 3 ori 6 argenti 3 bronzi a tre giornate dal termine della manifestazione.

Spicca L’ atleta tesserato per la rari Nantes Nomentano di Roma e seguito dal tecnico federale Ivan Sacchi che nel corso della terza giornata ,dopo il bonzo nei 400stile libero , si aggiudica gli 800 stile libero con il record dei campionati ed europeo 8.27.1

Nelle precedenti giornate Jessica Diddoro tesserata per il Rari Nantes Nomentano conquista un oro con la staffetta 4×200 stile libero ed un bronzo individuale nei 1500 stile libero in 18’23”.

Exploit per il giovane Linan Boccanera nei 200mt al esordio mondiale è terzo in 2’16” .