Rapinata del Rolex in via Val Padana: indagini della Polizia - Terzo Binario News

All’Esquilino cinque ragazzi colpiscono un bengalese al labbro per una bottiglia di liquore

Due rapine si sono consumate nelle ultime ore a Roma.

La prima poco dopo mezzanotte in via Emanuele Filiberto all’Esquilino con vittima un bengalese di 46 anni dipendente di un minimarket. Gli è stata sottratta una bottiglia di liquore da cinque ragazzi stranieri poi scappati. Lo hanno colpito con un pugno al volto procurandogli una ferita lievissima al labbro. Chiamati gli agenti per raccogliere la denuncia.

Invece in viale Val Padana all’opera il Commissariato di Fidene per una 29enne rapinata del Rolex. La donna era in auto e appena arrivata sotto casa è stata gettata a terra da due uomini con il casco dallo spiccato accento romano. Non l’hanno fatta muovere, facendosi consegnare l’orologio e i bracciali. Poi sono scappati su uno scooter.