Rapinano anziano e scommettono con i soldi prelevati dal bancomat rubato • Terzo Binario News

Preleva al bancomat poi viene seguito fino all’androne del palazzo dove vive. E subisce una rapina. Vittima un 85enne, ripulito di contante (600 euro) e carte di credito. Subito dopo, i banditi effettuano un prelievo di mille euro. Ma la loro corsa dura poco. Nel giro di 48 ore la Polizia rintraccia e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria 2 romeni, di 35 e 34 anni.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’anziano, preleva dei soldi a uno sportello Atm. Durante il ritorno a casa, però, non si accorge di essere seguito. Una volta davanti allo stabile, i due stranieri si avvicinano, lo bloccano con la forza, controllano il suo portafoglio da dove prendono il denaro contenuto e le carte di carte di credito. A seguire, la fuga. A quel punto la vittima corre subito in banca, per bloccare le carte. E in quel momento scopre che la transazione di 1000 euro effettuata con il bancomat rubato.

L’anziano, disperato, va negli uffici del commissariato Colombo, per sporgere denuncia. immediatamente gli investigatori iniziato a svolgere degli accertamenti e scoprono che quei mille euro sono stati utilizzati pe una scommessa. Grazie all’analisi delle telecamere di videosorveglianza del palazzo in cui abita l’85enne e a quelle della zona in cui il bancomat è usato, i poliziotti sono risaliti agli indagati. Appostatisi in borghese nei pressi della sala scommesse e al suo interno, gli agenti vedono scendere da un’auto il 34enne con in mano lo scontrino della giocata e lo bloccano mentre cerca di riscuotere la vincita; al volante del veicolo il 35enne, anche lui bloccato. Sottoposti a fermo di indiziato di delitto, sono condotti a Regina Coeli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La Procura ha chiesto ed ottenuto, dal Giudice per le Indagini Preliminari, la convalida dell’operato della polizia giudiziaria e agli indagati è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere.