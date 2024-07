Incidente al Collatino: un ferito in codice rosso • Terzo Binario News

Incidente su via Giovanni Battista Valente, all’incrocio con via Collatina. Per cause in corso di accertamento si è verificato lo scontro tra un motoveicolo Honda e una Kia Picanto. Un uomo, italiano, è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I,

L’episodio è avvenuto ieri, 16 luglio, intorno alle 18. I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale del Gruppo V Prenestino. Ai caschi bianchi, ora, il compito di verificare l’esatta dinamica del sinistro.

c.b.