Rapina una donna, deruba una suora e si barrica in via Labicana: arrestato 16enne marocchino • Terzo Binario News

I Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante hanno arrestato un cittadino marocchino di 16 anni, senza fissa dimora, poiché gravemente indiziato dei reati di rapina aggravata, furto in abitazione, danneggiamento, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Nella circostanza, prima avrebbe minacciato con un coltello una donna facendosi consegnare il telefono cellulare poi, nel fuggire dai Carabinieri già sulle sue tracce e allertati dalla Centrale Operativa, è salito fin sul tetto di un palazzo di via Labicana, intrufolandosi nel giardino adiacente di un istituto religioso, e lì ha portato via un pc portatile e diversi capi di abbigliamento di proprietà di una suora.

I militari che non lo hanno mai perso di vista, sono riusciti a bloccare ogni possibile via di fuga. Deciso a non arrendersi, però, il 16enne ha sbarrato una porta in vetro all’interno della canonica, mandandola in frantumi.

I militari però, sono riusciti a bloccarlo definitivamente nel cortile dell’istituto religioso. Perquisito, il ragazzo aveva con sé tutti i beni portati via poco prima alle vittime che hanno presentato denuncia querela.

D’intesa con la Procura della Repubblica per i Minorenni di Roma, il 16enne è stato arrestato e accompagnato al centro di prima accoglienza di via Virginia Agnelli.