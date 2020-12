Rapina in via di Boccea. Due malviventi – con il volto travisato dalla maschera della Befana – hanno fatto irruzione al supermercato LeMark, dove poi sono fuggiti con 2500 euro. L’episodio è avvenuto sabato 19 dicembre intorno alle 18,30.

Un colpo è stato tentato anche al Conad, in via di Polletrara, ma non è andato a segno. Indaga la Polizia.