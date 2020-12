Addio al "Panichetto": Civitavecchia piange Giancarlo Panico - Terzo Binario News

Lo conoscevano tutti come “er Panichetto”: al secolo Giancarlo Panico, ex dipendente comunale di 80 anni ora in pensione, è scomparso stamani alle 6 in Svezia, dove si era trasferito da qualche tempo in quanto la moglie è originaria del paese scandinavo.

Storico dipendente del Pincio, lo ha conosciuto chiunque sia passato per piazzale Guglielmotti per un passato nella segreteria dell’allora sindaco Iovine e poi il resto della carriera tutta all’ufficio Protocollo.

Famoso in città poi per le esibizioni canore e si teneva in forma con corsa e camminate veloci. Era stato giocatore della Mancini, come ricorda mister Roberto Melchiorri: “Che brutta notizia ci arriva dalla Svezia..il nostro grande amico Giancarlo Panico per tutti il Panichetto, ci ha lasciato. Persona di grande simpatia ed umanità, un amico vero per tanti , un eccellente cantante autodidatta

Mi dispiace tantissimo. Lo voglio ricordare come spesso diceva” compagno di squadra” all’Oratorio ed alla Mancini. Possa riposare in pace.

Sentite condoglianze alla famiglia.

Ciao Giancarlo”.

Il dispiacere dei colleghi e dei cittadini che lo hanno conosciuto.