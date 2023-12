Rapina in banca: carabiniere ferito da colpo d'arma da fuoco • Terzo Binario News

Il militare, che era libero dal servizio, non è in pericolo di vita. L’episodio a Ciampino, è caccia ai fuggitivi

Poco prima delle 13, a Ciampino, mentre era in corso una rapina presso la Banca Nazionale di Sondrio, in viale del Lavoro, un carabiniere del Comando Provinciale di Roma, libero dal servizio, in borghese, che si trovava all’esterno, si é accorto di quanto stava accadendo e si é adoperato per dare l’allarme.

Un complice, che si trovava fuori dall’istituto di credito ha esploso un colpo d’arma da fuoco che lo ha ferito. Il militare e’ stato trasferito presso un vicino ospedale. Non è i pericolo di vita. I quattro si sono dileguati a bordo di un’auto.

Da subito i militari dell’Arma hanno diramato le ricerche dei fuggitivi a tutte le centrali operative, anche delle altre forze dell’ordine e predisposto posti di blocco in tutta l’area. La precisa dinamica dell’evento è in corso di ricostruzione. È stata informata la Procura di Velletri.