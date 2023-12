Pd Allumiere: "Il "Circolo Berlinguer" spieghi a che gioco si sta giocando" • Terzo Binario News

Duro attacco del Pd nei confronti degli ex compagni di squadra

E mentre l’Associazione Berlinguer fa “carte false” per buttare fuori il PD dalla storica sede di Piazza della Repubblica, oggi veniamo a conoscenza che il referente istituzionale della Berlinguer ha ben pensato di tesserarsi (on line) al Partito Democratico. A quale gioco stiamo giocando? Chiediamo all’assessore smemorato di decidere cosa fare da grande, perché Il PD ad Allumiere siede tra i banchi dell’opposizione nei confronti di una maggioranza sempre più orientata a destra. Paladini apolitici, instancabili portatori della bandiera del civismo. Portatori sani, politicizzati, ma non troppo, dei valori di sinistra. Un’intera campagna elettorale a puntare il dito a chi (legittimamente, democraticamente e con coraggio) fa politica sotto lo stesso simbolo, quello di un partito politico. È con grande sorpresa e incredulità che come PD ci ritroviamo in maggioranza, rappresentati da un assessore che non ci rappresenta affatto. Il Partito Democratico rimarrà convintamente tra quei banchi, per OPPORSI ad una serie di scelte scellerate che stanno penalizzando e distruggendo il nostro paese. Allumiere “Il paese dei balocchi”, che sembra non avere più neanche la capacità di affrontare le molteplici problematiche con cui abbiamo a che fare ogni giorno. L’ assessore in questione farebbe meglio a preoccuparsi di risolvere tali problematiche e mettere in campo tutta la propria professionalità per amministrare, cosa per cui è stato eletto e smetterla di giocare con la politica. Saremo ben disposti a concedergli un posto tra i banchi dell’ opposizione; altrimenti lo invitiamo a rimettere la tessera, rimanendo in attesa di vederlo finalmente fare qualcosa come assessore della giunta Landi.