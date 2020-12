Cinque banditi incappucciati armati di coltello hanno fatto irruzione in un appartamento al primo piano in via Corinto, zona San Paolo, intorno alle 19 di sabato 5 dicembre. Dopo aver forzato una porta finestra, sono entrati nell’abitazione dove erano presenti una minorenne e il suo fidanzato.

Il bottino è di 2mila euro in contanti, non ci sono stati feriti. Sul posto gli agenti del commissariato Colombo.

c.b.