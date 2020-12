Maltempo a Roma oggi, la situazione - Terzo Binario News

“I volontari di Earth che si occupano del controllo dei parchi romani, hanno allertato questa mattina alle 5,45 il pronto intervento per questo albero caduto su via Appia. La segnalazione è stata subito presa in carico dal servizio giardini e stanno già provvedendo a rimuoverlo.

Raccomandiamo a tutti di non stazionare sotto alberi in questi giorni in cui il forte vento e il suolo imbibito dalla pioggia continua rende possibili i crolli”. Questo quanto riferito in un post su Facebook.

🔴#Roma – Via Appia Nuova altezza Via Raffaele de Cesare

⛔🌳CHIUSURA temporanea causa presenza di alberi sulla carreggiata > Raccordo Anulare#Luceverde — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) December 8, 2020

Momentaneamente, è stata disposta la chiusura temporanea di via Appia Nuova all’altezza di via Raffaele de Cesare in direzione del Raccordo Anulare. Restringimento di carreggiata poi all’altezza di via Enea, in direzione del centro della città.

[AGG] #Roma – Via Appia Nuova altezza Via Raffaele de Cesare

⛔chiusura temporanea causa presenza di alberi sulla carreggiata > Raccordo Anulare

❗SU VIA APPIA NUOVA RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ALL'ALTEZZA DI VIA ENEA > CENTRO CITTA'#Luceverdehttps://t.co/NN5EY98ZA5 — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) December 8, 2020

Grosso ramo su via Viggiano

Rallentamenti del traffico sono stati segnalati anche in via Ardeatina, a causa della presenza di un grosso ramo sulla carreggiata in via Viggiano.

#Roma #traffico – Via Ardeatina

❗ 🚗🚗rallentamenti causa presenza di un grosso ramo sulla carreggiata presso Via Viggiano#Luceverde #Lazio — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) December 8, 2020

