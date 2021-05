Rapina a Torrevecchia: armato di coltello entra in farmacia e scappa con l'incasso - Terzo Binario News

Il malvivente bloccato dai carabinieri

È entrato in farmacia, armato di coltello e con il volto travisato. Una volta dentro si è fatto consegnare l’incasso (250 euro) e poi è scappato a piedi. L’episodio è accaduto lunedì 10 maggio in via Giuseppe Girolami.

Un dipendente dell’esercizio commerciale ha seguito i movimenti del rapinatore, dando così le coordinate esatte ai carabinieri della stazione Roma Montesapaccato e dell’equipaggio Radiomobile, che hanno bloccato il bandito.

L’arma è stata sequestrata e il maltolto è stato restituito.

c.b.