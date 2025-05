Avvenuta qualche notte fa in via Fontana Morella, indagano i Carabinieri

Irruzione e rapina in pochi secondi in una sala slot di via Fontana Morella a Cerveteri Si è consumata nella notte tra lunedì 5 e martedì 6 maggio, con i Carabinieri che stanno indagando

Lo riporta RomaToday.

Hanno agito in due con un bottino di circa 1500 euro, non ci son o stati feriti.