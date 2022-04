"Ragazzo trovato ferito a Roma, chi sa chiami la polizia" - Terzo Binario News

L’assessore D’Amato rilancia l’appello, il 20enne è in coma farmacologico all’Umberto I

“Desidero rilanciare l’appello dei familiari e degli amici di Matteo Valentini per ricostruire la dinamica del caso. Chi sa o ha visto qualcosa chiami la Polizia”.

Così l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato interviene sulla vicenda del ragazzo di 20 anni trovato la notte di venerdì scorso sanguinante per strada a Roma con una ferita alla testa. Il 20enne, tifoso della Roma ed ex studente all’Ipssar di Tor Carbone quella sera era uscito con gli amici. E’ stato trovato in viale Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, nel quartiere di Colli Aniene, con fratture alla scatola cranica, una ferita sul lato della testa e il naso rotto. E’ stato portato prima all’ospedale Pertini in codice rosso e poi ricoverato all’Umberto I.

“Il giovane è tenuto in coma farmacologico presso la terapia intensiva del Dea del Policlinico Umberto I, l’ospedale più importante di Roma, con un costante monitoraggio della pressione endocranica. I medici del Policlinico Umberto I si stanno adoperando in maniera appropriata per la gestione clinica del caso. Ai familiari mando un abbraccio ideale auspicando che venga fatta piena luce sull’intera dinamica dei fatti”, fa sapere l’assessore D’Amato.

Lesioni gravi e omissione di soccorso sono i reati per cui si indaga. Sul caso sono al lavoro gli agenti del commissariato di San Basilio. (ANSA).