Radioterapia a Civitavecchia, il plauso della presidente Cariciv Sarracco e della consigliera Mari • Terzo Binario News

Tutti i partecipanti istituzionali hanno espresso grande soddisfazione per le conferme emerse durante il tavolo per la radioterapia convocato dalla Fondazione Cariciv.

Il servizio di radioterapia presso l’Ospedale San Paolo, da tempo atteso, si avvicina alla sua concreta realizzazione, con il pronunciamento del nucleo di valutazione previsto a breve, che permetterà all’ASL Roma 4 di avviare l’arruolamento del personale necessario.

“Questo è un traguardo storico per la sanità di Civitavecchia. Si tratta del coronamento di un impegno condiviso e durato molti mesi, e finalmente vediamo i frutti di una collaborazione efficace tra tutte le istituzioni.

L’istituzione del servizio di radioterapia rappresenta un passo avanti fondamentale per la salute pubblica e per i tanti cittadini che finora sono stati costretti a spostarsi principalmente verso la ASL Roma 1 o Viterbo per questo tipo di cure oncologiche. È un segno di progresso che non si limita a migliorare l’accesso alle cure, ma anche la qualità della vita dei nostri pazienti,” ha dichiarato il Sindaco Marco Piendibene.

Anche la Consigliera Regionale Emanuela Mari ha espresso la propria soddisfazione: “Il lavoro svolto negli anni da tutti i soggetti coinvolti è stato fondamentale per arrivare a questo risultato. Ringrazio Gabriella Sarracco, come Fondazione Cariciv per il coordinamento del tavolo, e il direttore facente funzioni Roberto Di Cicco, che ha permesso un ulteriore passo avanti per un servizio che il territorio chiede a gran voce da tempo. Determinate e’ stata la rimodulazione del finanziamento da parte della Regione Lazio nel 2023, che ha permesso di accelerare l’iter amministrativo. Ora guardiamo avanti con tutte le altre istituzioni coinvolte, in primis i Comuni, con l’obiettivo di attivare il servizio quanto prima e garantire una sanità di eccellenza.”

Ad entrare nello specifico è stato il direttore generale f.f. della Asl Roma4 Roberto Di Cicco che ha dichiarato quelli che sono i prossimi passi: “Siamo riusciti a integrare la radioterapia nella rete ospedaliera regionale e anche grazie alla collaborazione degli uffici della direzione regionale siamo riusciti a completare l’iter documentale necessario alla valutazione del Ministero. Ora attendiamo l’approvazione dal nucleo di valutazione per avviare sia la progettazione esecutiva dell’opera.

Appena la Regione Lazio ci comunicherà la validazione ministeriale l’azienda sarà pronta ad attivare tutte le procedure volte alla realizzazione dell’opera. Abbiamo inoltre già previsto nella nostra programmazione triennale il reclutamento delle figure professionali necessarie all’attivazione del servizio. Concludo ringraziando la direzione regionale salute e integrazione sociosanitaria per il supporto e la collaborazione dimostrata”.

Molto soddisfatta la presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco: “Il lavoro sinergico alla fine paga sempre. Le prime riunioni di questo tavolo non lasciavano presagire un finale lieto. Invece con l’aiuto di tutti siamo arrivati all’ultima curva. Ora attendiamo gli ultimi atti necessari all’avvio dei lavori”.

I rappresentanti istituzionali hanno sottolineato l’importanza di continuare a lavorare insieme per completare questo percorso e offrire ai malati oncologici di Civitavecchia un servizio sanitario fondamentale, finalmente a portata di mano.