Enrico Luciani eletto segretario del Pd Civitavecchia • Terzo Binario News

Si è svolto oggi l’incontro che ha ufficializzato l’elezione di Enrico Luciani come nuovo segretario del Partito Democratico di Civitavecchia. L’evento ha registrato una grande partecipazione di iscritti, simpatizzanti, membri del direttivo e diversi esponenti dell’amministrazione comunale, testimoniando un forte entusiasmo per questa nuova fase.

Nel comunicato diffuso dopo l’elezione, Luciani ha voluto ringraziare il segretario uscente, Piero Alessi, per l’ottimo lavoro svolto, sottolineando la sua capacità di dialogo e sintesi: “Qualità che considero fondamentali e che intendo preservare durante la mia segreteria. Questi strumenti sono preziosi per la dialettica politica e voglio che siano messi al servizio dei più fragili”.

Luciani ha inoltre ribadito l’impegno affinché il Partito Democratico continui a essere una forza politica all’ascolto della città e dei suoi cittadini, senza mai perdere di vista i valori fondanti della sinistra. “Essere di sinistra significa guardare il mondo con gli occhi di chi sta peggio e, partendo da quella prospettiva, lavorare per migliorarlo. Se agiamo in questo modo, tutti faremo un passo avanti”.

Il neosegretario ha voluto anche sottolineare il supporto del Partito Democratico all’amministrazione comunale e al sindaco Marco Piendibene, che hanno sconfitto la destra alle ultime elezioni. “Esprimiamo grande apprezzamento per il lavoro che questa amministrazione sta svolgendo, seguendo una linea che il Partito Democratico condivide: mettersi dalla parte degli ultimi, essere concreta e non cadere nelle provocazioni e nelle lotte nel fango, che purtroppo (una parte) dell’opposizione sta cercando di alimentare. Noi ci proponiamo, invece, come una forza propositiva, costruttiva e leale al servizio della città e dei cittadini.”