Raccolta pro Ucraina, raccolta al centro della Misericordia di Fiumicino: appello del sindaco - Terzo Binario News

Il prossimo 15 marzo alle 5 del mattino partirà da Fiumicino un tir da 300 quintali carico di beni di prima necessità e diretto in Polonia per soccorrere le persone che scappano dal conflitto in Ucraina”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“La raccolta è organizzata dal Comune in collaborazione con la Misericordia, che ringrazio per avere messo a disposizione, anche in questa nuova, terribile, crisi i propri volontari e i propri mezzi – prosegue il sindaco -. È necessario portare presso il centro della Misericordia a Piazzale Mediterraneo generi alimentari a lunga conservazione, prodotti per l’igiene personale, coperte, prodotti per l’infanzia, medicinali e materiale sanitario. Insieme al tir, partiranno anche due pulmini su cui viaggeranno 6 volontari della Misericordia, un mediatore culturale e un’infermiera. Il centro sarà aperto ogni giorno, incluse le domeniche, dalle 9 alle 18 fino al 13 marzo per consentire, il giorno dopo, di caricare il tir nel modo più adeguato”.

“Faccio appello a tutte le cittadine e i cittadini che so che in queste ore si stanno già mobilitando e che hanno già dimostrato, durante la pandemia, grande sensibilità e capacità di essere uniti nei momenti di emergenza – conclude Montino -. Il terribile attacco che la popolazione ucraina sta subendo chiama in causa tutti noi ed è nostro compito, come singoli e come amministrazioni, fare tutto il possibile per soccorrerla”.

“Invito i comitati spontanei che sono nati in questi giorni, le associazioni, le pro loco e chiunque altro abbia già raccolto beni di prima necessità a portarli presso il centro della Misericordia – aggiunge l’assessora ai Servizi Sociali Alessandra Colonna -. In questo momento è necessario essere uniti e coordinarsi perché gli aiuti siano efficaci. Sono certa che Fiumicino saprà dare una prova di grande solidarietà”.