Flavia Servizi pubblica un avviso per la selezione di un farmacista a Ladispoli • Terzo Binario News

Flavia Servizi, pubblicato un avviso per la selezione di un farmacista

Flavia Servizi rende noto che è stato pubblicato un avviso per una selezione per titoli e colloquio, finalizzata alla formazione di una graduatoria per l’assunzione di n.1 risorsa con qualifica di “farmacista collaboratore” livello I Ccnl A.s.so.farm. con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno

La domanda di ammissione, redatta utilizzando il modello allegato al bando (Allegato A), dovrà essere presentata entro il termine perentorio del 20 febbraio 2025. Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate secondo una delle seguenti modalità e pervenute entro il termine indicato:

– a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo info@pec.flaviaservizi.it entro il suddetto termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata. Si invita ad allegare al messaggio di posta certificata la domanda debitamente sottoscritta comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità valido in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “DOMANDA DI SELEZIONE FARMACISTI COLLABORATORI”.

– a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola a Flavia Servizi s.r.l. sede legale Viale Europa n° 20 00055 Ladispoli (RM). A tal fine farà fede il timbro con la data di spedizione dell’ufficio postale accettante. Sulla busta di spedizione dovrà essere riportata la seguente dicitura “DOMANDA DI SELEZIONE FARMACISTI COLLABORATORI”.

Per tutte le informazioni www.flaviaservizi.it