Raccolta di viveri dell'Avab Bracciano per l'Ucraina - Terzo Binario News

Coinvolta anche la Prociv di Santa Marinella

“Bracciano come in tante altre città e paesi, in Italia si sta mettendo in campo per la raccolta di aiuti per l’Ucraina.

Un dramma che non può passare inosservato, che colpisce nell’ anima.

Quindi si scende in campo come in tante emergenze, l’Avab odv Bracciano protezione civile in pieno accordo anche con l’amministrazione comunale di Bracciano, per questa grande raccolta…che parte da mercoledì 2 marzo fino a venerdì 4 marzo.

Si lavora in accordo anche con il comune di Santa Marinella e la sua protezione civile.

I cittadini stanno partecipando attivamente per raccogliere tutto ciò che serve..

La locandina vi indicherà ciò che serve e le date di raccolta.

Grazie mille alle tante persone che si stanno prestando per la raccolta, ai volontari Avab odv Bracciano e all amministrazione comunale di Bracciano.

Vi aspettiamo”.

Il presidente Avab odv Bracciano Enza Vergari