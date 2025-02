Raccolta dei farmaci presso le farmacie comunali di Boccelle e Cisterna a Civitavecchia • Terzo Binario News

È iniziata stamattina la settimana dedicata alla raccolta dei farmaci presso le Farmacie comunali di “Boccelle” e “Cisterna”, iniziativa divenuta ormai una consuetudine voluta da CSP, condotta in collaborazione con il Banco Farmaceutico.

Grazie alla generosità dei civitavecchiesi, le farmacie comunali, negli anni scorsi, hanno raccolto una significativa quantità di farmaci, poi donati ai rappresentanti del Banco Farmaceutico e della Croce Rossa che, a loro volta, li hanno destinati soggetti più in difficoltà.

Presso le farmacie indicate, i Signori utenti che vorranno potranno donare farmaci che abbiano preferibilmente le caratteristiche indicate dal vademecum che sarà disponibile in Farmacia (data di scadenza superiore ai dodici mesi, farmaci “generici”, ecc.)

Chiunque volesse aderire alla iniziativa, potrà farlo ancora in questi giorni e fino a sabato 8 febbraio 2024, recandosi presso:

FARMACIA BOCCELLE

Via E. Maroncelli c/o centro comm.le IperCOOP Civitavecchia – Tel. 0766 070036 – Lun/Sab 08:30-20:00 – Domenica 08:30-13:00

farmaciacisterna@civitavecchiaservizipubblici.it

e/o

FARMACIA CISTERNA

Viale Palmiro Togliatti, 12 Civitavecchia – Tel. 0766 542642 – Lun/Sab 08.30-13.00/15.30-19.30

farmaciacisterna@civitavecchiaservizipubblici.it

Un particolare ringraziamento, infine, va ai Direttori ed al personale delle farmacie comunali che hanno garantito, anche quest’anno, la possibilità di ospitare la iniziativa presso le farmacie comunali di Civitavecchia”.

