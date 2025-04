Proposta del Pd di Tolfa: “Un delibera comunale che sia un piccolo passo per prevenire la violenza di genere” • Terzo Binario News

“Ho presentato una proposta di delibera al Consiglio Comunale di Tolfa,

chiedendo che il Comune di Tolfa garantisca uno stanziamento economico

annuale per finanziare le associazioni che si occuperanno di

prevenzione della violenza e promozione della parità”. A parlare è Sharon Carminelli consigliera comunale di Tolfa per il Pd.

“Non è una soluzione definitiva – continua -, né una risposta a tutte le

problematiche legate alla violenza di genere, ma rappresenta un

piccolo passo che ritengo importante per iniziare a costruire un

cambiamento culturale. Si tratta dell’istituzione di un bando annuale rivolto alle

associazioni del territorio per finanziare progetti educativi, da

svolgersi principalmente nelle scuole. L’obiettivo è quello di

promuovere la parità, il rispetto e il superamento degli stereotipi di

genere che troppo spesso alimentano dinamiche tossiche e

discriminazioni. I dati che descrivono la realtà del nostro Paese sono tragici: nel

2024, sono state uccise 113 donne. Nei primi tre mesi del 2025, già 17

femminicidi hanno segnato un inizio d’anno drammatico. Questi numeri

non sono statistiche astratte; sono vite spezzate”.

“Questo bando non rappresenta una soluzione definitiva, ma credo

fermamente nel valore dell’educazione e nel fatto che ognuno di noi,

soprattutto come rappresentanti delle Istituzioni, debba fare la

propria parte attivamente per fermare questa piaga – contiua la cosigliera -. Sono convinta che lavorare con le nuove generazioni per promuovere il rispetto e la consapevolezza emotiva sia un investimento fondamentale per mettere la parola fine alla cultura del patriarcato.

“So che è solo un piccolo passo, e ne serviranno molti altri per

cambiare davvero la cultura patriarcale che genera violenza, ma Tolfa

può dare un segnale. Con questa iniziativa, invitiamo scuole, famiglie e associazioni a

collaborare per creare un futuro migliore -la conclusione della Carminelli -. Spero che questa proposta possa ottenere il supporto del Consiglio Comunale e della cittadinanza, perché sono convinta che ogni piccolo passo conta, quando si tratta di costruire un mondo più giusto e

rispettoso”.