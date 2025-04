Ubriachi e fatti alla guida provocano incidenti a Santa Marinella: la Municipale li denuncia revocandogli la patente • Terzo Binario News

Nel giro di pochi giorni la Polizia Locale di Santa Marinella ha ritirato e denunciato due 35enni ai quali ha pure ha ritirato la patente.

Uno per guida in stato di ebbrezza e l’altro per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti entrambi risultavano coinvolti in incidenti stradali.

Fortunatamente entrambi i sinistri non hanno causato feriti gravi, ma gli agenti della comandante Keti Marinangeli sono intervenuti prontamente per effettuare tutti gli esami dovuti ovvero l’alcol test che gli esami per verificare l’assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope.