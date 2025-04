Ice e Laky: due brutte storie di abbandono che si meritano un lieto fine • Terzo Binario News

Ice è stato abbandonato in una brutta zona. Qui non amano i cani e lui è in serio pericolo perché si avvicina a tutti in cerca di coccole non consapevole dei rischi che corre perché non tutti sono brave persone.

Hanno avvelenato parecchi randagi in questi giorni e lui rischia la vita ogni giorno. Una ragazza quando riesce gli porta cibo e acqua ma di nascosto ai suoi genitori che odiano i cani.

Mi ha detto che non è riuscita a farlo entrare in canile perché non hanno posto e ogni giorno prega di non trovarlo ferito o peggio. Non abbiamo tanto tempo per salvarlo.

Ice è buonissimo con le persone e compatibile con altri cani. Si trova in Basilicata ma può viaggiare in staffetta per una buona adozione.

Maria Luigia 328.1028447 se non rispondo lasciate messaggio di presentazione e verrete ricontattati.

Laky simil volpino di 4 anni cerca casa urgentemente.Si trova in Calabria ma è adottabile in tutta Italia per favore è tenuto in condizioni pessime ma io non so proprio dove sistemarlo cerco adozione o stallo veloce 3927414214.