Quasi 20milioni per Civitavecchia dalla Legge di Bilancio • Terzo Binario News

Battilocchio: “Fondi destinati a porto, viabilità e riqualificazione aree industriali. Vigileremo sull’Iter”

Nella Legge di Bilancio del Governo c’è posto anche per Civitavecchia.

A renderlo noto è l’Onorevole Alessandro Battilocchio, rappresentante del territorio alla Camera dei Deputati ed eletto in Forza Italia, che attraverso una nota sul proprio profilo Facebook ha dichiarato: “Bene, emendamento del Governo alla Legge di Bilancio (all’art. 56 comma 7), con 19milioni e mezzo di euro per Civitavecchia e il suo territorio (porto, viabilità e riqualificazione delle aree industriali). Ora seguiremo con attenzione l’iter in Commissione e in Aula per l’approvazione definitiva nei prossimi giorni. Un passo importante, nella giusta direzione. Fermi mai!”