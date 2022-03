Quante sono le figure nelle carte da poker? - Terzo Binario News

Quando si pensa ai giochi di carte, forse il poker è proprio uno dei primi che viene in mente.

Stiamo parlando di un gioco che spesso e volentieri si è fatto notare anche sul grande schermo, arrivando quindi anche a chi magari non ci ha mai giocato in vita sua.

D’altro canto, il poker è stato inventato più di 2 secoli fa e non deve sorprendere se abbia conosciuto una vasta diffusione, specie grazie ai tanti viaggi navali che attraversavano all’epoca le Americhe.

La popolarità del gioco si è espansa al punto tale che ancora oggi c’è chi organizza partite a poker in maniera non del tutto lecita, talvolta se ne parla anche sui media .

Nato come un semplice passatempo, oggi il poker viene giocato infatti giornalmente da migliaia di persone in tutto il mondo, anche in rete. Se si dà un’occhiata ad un’ analisi di Pokerstars Casino si può constatare come ormai le piattaforme di intrattenimento abbiano fondato un core business legato anche a questo gioco, in tutte le sue versioni.

Sono numerose le varianti del poker che circolano ancora ai giorni nostri: basti pensare che al Main Event, il tavolo finale delle World Series of Poker, si gioca al Texas Hold’em. Ma quante sono le carte da poker? Con quali mazzi si gioca esattamente? Ecco allora le risposte ad alcune delle domande più curiose.

Quante sono le carte da poker

Per giocare a poker servono le 52 carte dei più comuni mazzi francesi. L’asso è la carta dal valore più elevato, che può contribuire a formare le combinazioni più utili per vincere.

Il gioco si basa proprio su queste ultime, di conseguenza bisogna essere abili nel capire quali saranno le mosse più idonee per conseguire un risultato soddisfacente. Anche una singola carta può fare la differenza. Risulta ancora più evidente se si considerano anche i jolly, inventati dagli americani stessi con riferimento ai giullari (gli unici a potersi permettere di scherzare i re), tuttavia queste carte speciali non sono sempre ammesse in alcune varianti del gioco. Quante sono le carte da poker in un mazzo in questo caso? Il totale arriva a 54, in quanto i jolly sono appena 2: uno rosso e uno nero, esattamente come i colori degli altri semi. A molti potrebbe sembrare “un’americanata”, ma nonostante in originale il nome sia “joker” il termine “jolly” è entrato a far parte anche del vocabolario italiano .

Quante sono le figure nelle carte da poker se si escludono i jolly? 12, 3 per ogni seme: il jack, la regina e il re, indispensabili per realizzare la scala reale massima se accompagnati dall’asso e dal 10, a patto che tutte le carte appartengano allo stesso seme. Le figure sono le stesse anche nelle versioni del poker in cui si gioca curiosamente con meno carte. Sottraendo a una quota definita di 11 tante carte quanti sono i giocatori in gara, si ottiene il valore della carta dal valore più basso da usare. Se si gioca in 6, le carte dal valore più basso saranno i 5 e quelle dal 4 al 2 non saranno incluse nel mazzo. Le figure, pertanto, non vengono mai intaccate. E se si dispone solo di mazzi regionali? Una volta appurato quante sono le carte da poker francesi, l’abbondanza di carte necessaria per una partita a poker è lampante. Nelle carte regionali non mancano solo i jolly, ma anche gli 8, i 9 e i 10, che infatti vengono sostituiti dalle figure in molti giochi. Se è possibile giocare al 7 e mezzo togliendo dai mazzi francesi quelle carte che non hanno equivalente nei mazzi regionali, purtroppo non è possibile il contrario per giocare a poker.