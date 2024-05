Quali sono i quartieri di Roma dove si vive meglio • Terzo Binario News

Testaccio, Aventino ma anche Salario e Nomentano; tra gli indicatori accessibilità ai mezzi di trasporto pubblico, servizi per infanzia e tempo libero

Testaccio e Aventino. Ma anche Salario, Nomentano, Prati, Parioli, Villa Borghese, Appio, Tuscolano Nord, Trionfale e Farnesina. Questi sono i quartieri di Roma dove si meglio. A dirlo sono stati Scenari Immobiliari e Abitare Co. che nei giorni scorsi hanno presentato il Secondo osservatorio sull’abitare. Brera (Milano) è il miglior quartiere dove vivere se si sta in centro. Pagano (sempre nel capoluogo meneghino) è il top per il semicentro, mentre la periferia più meritevole è il quartiere Appio, nella Capitale.

“Sono preferiti i quartieri che sono già a ‘15 minuti’ – afferma Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari – “dove la rete dei servizi alle persone è efficiente e comoda. È un indicatore di trasformazione anche per le altre zone”.

Il punteggio, si legge in una nota, “è frutto dell’analisi dei livelli di accessibilità rispetto ai mezzi di trasporto pubblico e collettivo (metropolitana, tram, bus), della dotazione di attrezzature e servizi per il tempo libero (centri sporti, aree verdi, musei), la presenza di servizi per l’infanzia e l’istruzione primaria, secondaria e universitaria, la disponibilità di servizi di quartiere (attività

commerciali, artigianali e servizi alla persona e alle impres), reddito imponibile familiare, valori immobiliari intesi come indicatore della qualità del mercato. A ogni indicatore è stato attribuito un peso differente individuato a partire dalle necessità espresse dalla domanda delle famiglie”.

c.b.