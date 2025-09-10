Punti ricarica per auto elettriche a Ladispoli, "aperti ma non hanno mai funzionato" • Terzo Binario News

La lamentela di un cittadino per posti auto tolti in via della Stazione ma senza che il servizio sia partito

“Sono mesi, tanti, troppi, da quando sono stati realizzati degli stalli per le ricariche delle auto elettriche per essere, a distanza di poco tempo, subito chiusi, imbustati, procurando un danno permanente a tutti gli automobilisti.

Mi riferisco, in particolare agli stalli realizzati in parcheggi ad altissima concentrazione di autovetture, come quello in foto nei pressi della Stazione centrale a ridosso di un noto supermercato (a proposito una bella genialata, perché non metterlo nell’altro parcheggio oltre il cavalcavia, molto più grande, mah!).

In questo spazio dove già alle 7 di mattina era difficile trovare un buco ora, in questa situazione, lo diventa ancora di più. Parliamo di spazi sottratti alla collettività per farne cosa se non vengono adibiti al loro scopo?

È giusto, è lecito parcheggiarci senza incombere in sanzioni da parte della polizia locale, dal momento che nessuno fa niente per cambiare questa situazione e restituire un bene prezioso agli automobilisti? Oppure riattaccate la corrente. Fatecelo sapere, grazie”.

Lettera firmata