Pulizia autogestita all'Olmetto Ladispoli, i lottisti: "Abbiamo ottenuto un mezzo Tekneko per la raccolta" • Terzo Binario News

Nella frazione Olmetto, gli abbandoni di rifiuti continuano ed i lottisti tornano ad attuare una giornata di pulizia autogestita.

Infatti nonostante le segnalazioni e le tante richieste di intervenire nel territorio ma anche di prevenire con fototrappola, gli incivili continuano ad abbandonare i rifiuti restando impuniti.

Alcuni volenterosi lottisti, dopo aver richiesto interventi senza ricevere risposta dall’amministrazione comunale si sono rimboccati le maniche ed hanno gestito una raccolta ed una pulizia dell’ingresso sia al km 36,500 che nel comprensorio.

Le pressioni fatte hanno permesso almeno che venisse posizionato un mezzo della Tekneco per ricevere i materiali che i volontari raccoglievano.

Per le fototrappola si aspetta che le promesse diventino realtà.