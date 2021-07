Pubblicato l’elenco dei candidati esclusi dal concorso di Polizia locale di Ladispoli - Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale in merito al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti a tempo indeterminato di agente di Polizia locale – categoria c – posizione economica c/1 rende noto che sono stati pubblicati gli avvisi con l’elenco dei candidati esclusi dalla procedura concorsuale e l’elenco dei candidati ammessi alla prova preselettiva, con indicazione della sede e delle date e degli orari di svolgimento.

La prova preselettiva, in diverse sessioni composte ciascuna da circa 90/100 candidati, si terrà presso la palestra all’interno dell’Istituto comprensivo “Ladispoli 1” in via Castellammare di Stabia 4 a partire dal 31 agosto 2021.

