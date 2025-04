Pubblicato il bando della XIV edizione del premio letterario nazionale Alsium “Città di Ladispoli” • Terzo Binario News

Pubblicato il bando del Premio Letterario Alsium “Città di Ladispoli”, concorso giunto alla sua XIVa edizione e diventato evento culturale di rilevanza nazionale e che vedrà il suo punto culminante il 29 novembre con la cerimonia di premiazione delle opere in concorso.

Novità di questa edizione sono i presidenti delle giurie delle quattro categorie in concorso, e sono, per il “Libro di prosa Edito” la scrittrice e giornalista Rai Carla Cucchiarelli, mentre per il “Libro Giallo Edito” sarà lo scrittore François Morlupi tra i migliori giallisti italiani, per il “Libro di Racconti Edito” sarà la qualità della nostra affezionata scrittrice Anna Pasquini mentre per il “Libro per ragazzi Edito” sarà una delle penne più produttive del panorama letterario italiano lo scrittore Maurizio Giannini.

A loro auguriamo buon lavoro, passa da loro la difficile selezione delle opere in concorso.

Ringraziamo tutti gli autori che in questi anni hanno partecipato al nostro concorso e a tutti quelli che intenderanno partecipare, le vostre opere oggi più che mai oltre che a nutrirci l’anima continuano a darci forza e speranza”. Il bando come il modulo di iscrizione alla XIVa edizione del Premio Letterario Alsium “Città di Ladispoli”, potrete trovarlo oltre che sui siti specializzati anche sul sito dedicato al concorso https://premioletterariocittadiladispoli.it/ Ricordiamo – conclude Francesca Lazzeri – che il premio è dedicato esclusivamente alle opere edite. Quindi appuntamento con la scadenza del bando della XIVa edizione del Premio Letterario Alsium “Città di Ladispoli” il primo di ottobre, mentre le nomination delle quattro categorie saranno comunicate entro l’8 novembre 2025 e come consuetudine con tutti gli autori l’appuntamento clou è per il 29 novembre giorno della cerimonia di premiazione” dove le sorprese saranno veramente pirotecniche.

Mentre per quanto riguarda la parte del premio dedicata alle scuole tutto rimane invariato, la cerimonia di premiazione per i giovani scrittori è fissata per il 28 novembre.