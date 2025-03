Pubblica illuminazione a Valcanneto, entro 48ore la rimessa in funzione dell’impianto • Terzo Binario News

“Questa mattina il personale della Multiservizi Caerite, coordinati dall’Ingegner Umberto Forghieri hanno iniziato i lavori per la riparazione e immediato ripristino della pubblica illuminazione in quelle arterie stradali della Frazione di Valcanneto dove da diversi giorni si stanno verificando disservizi a causa di un guasto alla rete elettrica. Oggi, lunedì 17 marzo è stata interrata la nuova tubazione e domani verrà posizionato il nuovo cavidotto.

L’Ingegner Forghieri, che ringrazio per l’eccellente lavoro che sempre svolge, prevede il ritorno in funzione dell’impianto di illuminazione massimo nelle prossime 48ore. Potrebbero esserci alcuni punti luce spenti in Via Monteverdi e Via Giordano, per i quali siamo in attesa dell’arrivo della nuova centralina di alimentazione”. A dichiararlo è Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri.