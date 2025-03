"Questa è la mia piazza di elemosina, vattene" e picchia il connazionale rumeno: arrestato a Torrespaccata • Terzo Binario News

I Carabinieri della Stazione Roma Alessandrina hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 49enne romeno, senza fissa dimora e con precedenti, gravemente indiziato del reato di lesioni gravi ai danni di un connazionale 38enne, anche lui senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine.

Il pomeriggio del 6 marzo, a seguito di una segnalazione giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti presso il parcheggio di un supermercato in via Torrespaccata dove hanno trovato la vittima a terra, priva di coscienza. Allertato il personale sanitario del 118, il 38enne è stato trasportato con ambulanza, in codice rosso, presso il Policlinico Tor Vergata dove è stato soccorso e trattenuto in osservazione, non in pericolo di vita, per un trauma cranico, riportando una prognosi di 45 giorni.

Ad esito di immediata attività info-investigativa, i Carabinieri della Stazione Roma Alessandrina hanno accertato che, poco prima, l’indagato avrebbe aggredito il connazionale, colpendolo con un violento pugno in faccia, a seguito di un litigio scaturito per prendere posto all’uscita del supermercato dove chiedere l’elemosina.

Il 49enne è stato rintracciato nelle vicinanze del luogo dell’accaduto e, raccolti gravi indizi di colpevolezza a suo carico, è stato fermato dai Carabinieri che lo hanno accompagnato presso il carcere di Regina Coeli.

Il Tribunale di Roma ha convalidato il fermo e disposto per l’uomo la permanenza in carcere.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.