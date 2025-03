Malamovida, oltre 100mila euro di sanzioni di Roma Capitale • Terzo Binario News

Prosegue senza sosta l’attività della Polizia Locale di Roma Capitale per contrastare i fenomeni legati alla malamovida, mancato rispetto delle regole per la sicurezza stradale e abusivismo commerciale, con verifiche mirate nelle zone maggiormente frequentate durante le ore serali e notturne.

In particolare, nel corso dei controlli di questo fine settimana, che hanno visto verifiche capillari presso locali pubblici ed esercizi commerciali del centro storico, gli agenti hanno riscontrato illeciti per oltre 100mila euro di verbali, elevati principalmente nella zona di Piazza Navona e dintorni.

Tra le irregolarità, occupazioni di suolo pubblico abusive , insegne non a norma, anomalie sui titoli amministrativi, mancanza di autorizzazioni per il pubblico spettacolo. In sei casi gli illeciti rilevati hanno comportato la segnalazione al municipio per la determinazione del provvedimento di chiusura di 10 giorni, perché trovate con ampliamento di superficie del 50%, per un totale di 450 mq di occupazioni abusive riscontrate.

Non sono mancate sanzioni per la vendita e il consumo di alcolici al di fuori degli orari consentiti, ma anche per diffusione di musica ad alto volume , disturbo alla quiete pubblica e per condizioni igienico-sanitarie inadeguate rilevate in alcuni esercizi. Pattuglie impegnate anche a contrasto della vendita illegale di merce da parte di ambulanti abusivi, con più di 500 articoli posti sotto sequestro nelle zone più colpite dal fenomeno. Oltre 600 invece le irregolarità accertate per condotte di guida pericolose, quali la guida in stato di ebbrezza ed il superamento dei limiti velocità e per violazione delle norme sulla sosta, in particolare ad intralcio e con pericolo per alla circolazione stradale: 7 le patenti ritirate.