Prostituta senza mascherina si "intrattiene" con un cliente - Terzo Binario News

Gli agenti del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli, in sinergia con i colleghi della Sezione Volanti, hanno controllato in zona Ostiense 5 esercizi commerciali constatando il rispetto del vigente D.P.C:M. sia per quanto attiene l’orario di chiusura delle attività che per la presenza di avventori all’interno ed all’esterno delle attività.

I poliziotti successivamente da Ostiense si sono spostati in zona Colombo per dei controlli mirati antiprostituzione.

Verifiche effettuate in piazza dei Navigatori, largo Loria, largo Enea Bortolotti e viale Manzoni dove, in quest’ultima, hanno rilevato la presenza di due meretrici: una sprovvista di mascherina che si stava “intrattenendo” con un cliente. Entrambi sono stati sanzionati, in base alle vigenti normative. Al termine dei controlli le “signorine” sono state allontanate.